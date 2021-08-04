Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим продолжает приходить в себя после комы. Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала, что певица уже пообщалась с близкими по видеосвязи.

«Предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи», — приводит «СтарХит» слова Богушевской.

Отмечается, что МакSим самостоятельно ест, может сидеть и свешивает ноги с кровати.

Напомним, певица была госпитализирована 19 июня с серьезным поражением легких, врачи ввели ее в искусственную кому. Её состояние ухудшалось, но в конце июля певица начала приходить в норму. Её отключили от ЭКМО.

Ранее МакSим рассказывала, что болеет за «Рубин», но прославилась в футбольной среде как исполнительница неофициального гимна «Спартака». Её хит «Знаешь ли ты?» регулярно исполняют фанаты красно-белых, а сама МакSим посещала игры футбольного и хоккейного «Спартака».