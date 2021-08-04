Российские синхронистки снова взяли олимпийское золото. Волейболистки вылетели в четвертьфинале. Гандболистки вышли в полуфинал. Юрий Сёмин стал главным тренером «Ростова». «Спартак» проиграл «Бенфике» в отборе Лиги чемпионов. СКА всухую победил «Сочи» на товарищеском турнире. Юниорская сборная России забросила семь шайб Чехии на Кубке Глинки-Гретцки. Самые интересные новости спорта 4 августа – в дайджесте Nevasport.

Сборная России по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Женская сборная России по гандболу пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинальном матче россиянки обыграли команду Черногории со счетом 32:26.

Армянский борец, проигравший Евлоеву, отказался надевать серебряную медаль на награждении

Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян, проигравший россиянину Мусе Евлоеву в финальном поединке Олимпиады, отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения в Токио. В решающей схватке Алексанян уступил со счетом 1:5. Ранее он намекнул на предвзятое отношение к нему судей Олимпиады.

Единственная каратистка олимпийской сборной России снялась с Олимпиады из-за коронавируса

Российская каратистка Анна Чернышёва снялась с участия в Олимпийских играх после положительного результата на коронавирус. Спортсменка была единственной представительницей сборной России на ОИ в Токио в данном виде программы.

Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов

Луи ван Гал вновь возглавил сборную Нидерландов по футболу. О назначении главного тренера объявил Королевский футбольный союз Нидерландов. Контракт с 69-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.

Юрий Сёмин официально возглавил «Ростов»

«Ростов» официально объявил о назначении Юрия Семина новым главным тренером команды. Специалист подписал контракт на два сезона. В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил о расторжении контракта с Валерием Карпиным по обоюдному согласию сторон.

Синхронистки Колесниченко и Ромашина взяли золото Олимпиады в соревнованиях дуэтов

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио. Они стали первыми в соревнованиях дуэтов, набрав 195,9079 балла.

Россиянин Пронкин стал восьмым в метании молота на Играх в Токио

Российский спортсмен Валерий Пронкин занял восьмую строчку в итоговом зачете метания молота на Олимпийских играх в Токио. Золотую медаль завоевал польский легкоатлет Войцех Новицкий, серебро забрал норвежец Эйвинд Хенриксен. Бронзовая медаль Олимпиады досталась также представителю Польши Павлу Файдеку.

«Пляжники» Красильников и Стояновский вышли в полуфинал турнира ОИ в Токио

Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В 1/4 финала россияне победили тандем из Германии Юлиус Толе / Клеменс Виклер. Матч завершился со счетом 2:0 (21:16, 21:19).

Олимпийская сборная России уступила «Авангарду» на турнире в Сочи

Олимпийская сборная России уступила омскому «Авангарду» в первом же матче на предсезонном турнире Sochi Hockey Open в Сочи. Встреча закончилась со счетом 5:1 (1:1, 0:0, 4:0).

Россиянки проиграли Бразилии в четвертьфинале олимпийского турнира по волейболу

Женская сборная России по волейболу не смогла пробиться в полуфинал олимпийского турнира. В матче 1/4 финала подопечные Серджо Бузато уступили Бразилии — 1:3. Россиянки выиграли первый сет со счётом 25:23, но затем уступили три раза подряд: 21:25, 19:25 и 22:25.

«Спартак» проиграл дома «Бенфике» в первом матче отбора Лиги чемпионов

«Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счётом 0:2. Голами отметились Рафа Силва (51-я минута) и Жилберто (74-я минута). Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа.

СКА стартовал на товарищеском турнире с сухой победы над «Сочи»

СКА всухую обыграл «Сочи» на старте товарищеского турнира Parimatch Sochi Hockey Open — 3:0. В первом периоде счёт не был открыт. На 30-й минуте Кирилл Марченко с передачи Юрия Паутова забросил первую шайбу, на 48-й Игорь Ожиганов с передачи Антона Бурдасова реализовал большинство. Наконец на 60-й минуте Йоонас Кемппайнен установил окончательный счёт встречи с передачи Эмиля Галимова. Ворота армейцев защищал Александр Самонов.

Юниорская сборная России забросила 7 шайб Чехии на Кубке Глинки-Гретцки

Юниорская сборная России до 18 лет обыграла сверстников из Чехии на турнире Кубок Глинки-Гретцки. Счёт матча — 7:3 в пользу подопечных Владимира Филатова.