Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объявил об уходе из клуба. В перерыве матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» Попов побеседовал с представителями прессы и сообщил, что в четверг напишет заявление об уходе.

По словам Попова, он недоволен формированием состава клуба и влиянием жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. В частности, он возмутился ситуацией с защитником «Ривер Плейта» Гонасло Монтиэлем. Футболист летом стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. По словам Попова, «Спартак» мог приобрести его за 10 миллионов евро.

«Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Попова.

Попов также добавил, что ему надоели постоянные публичные унижения со стороны Салиховой, имея в виду её критические записи в Телеграм-канале.

«Теперь понимаю: с учетом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться. Не могу мириться с откровенным недоверием своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, — это уйти».

«Спартак» уступил «Бенфике» в домашнем матче 0:2, ответная игра состоится 10 августа.

Дмитрий Попов занимал пост спортивного директора «Спартака» с 2008 по 2016 год и вернулся на должность в ноябре 2020-го.