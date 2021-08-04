Шестикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании. По словам прославленной синхронистки, ей больше нравится катание взрослых фигуристок.

«Я за ограничения, потому что я смотрю фигурное катание как зритель. Мне очень нравилось, когда каталась Ирина Слуцкая, мне очень нравится катание Лизы Туктамышевой, — приводит «РИА Новости» слова Ромашиной. — Мне нравится женское фигурное катание. Каролина Костнер… Как-то эти люди запали в душу тем, что они полностью раскрывали душу, они показывали образ».

Ромашина отметила, что ничего не имеет против выступления молодых фигуристок и назвала Александру Трусову «богиней четверных прыжков».

«У них еще не прошел этот пубертат, когда они из куколки превращаются в бабочку, не было еще этого момента. А хочется увидеть этот четверной именно бабочки», — добавила спортсменка.