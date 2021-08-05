Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене вышла в финал соревнований на Летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсменке удалось пройти в финал с результатом 1 м 95 см (необходимый норматив), эту высоту она взяла с третьей попытки.

Также в финал сумели пробиться сразу три представительницы Украины — Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Финальные соревнования в прыжках в высоту состоятся в субботу, 7 августа, начало назначено на 13:35 по московскому времени.

Напомним, на Летних Олимпийских играх соревнуются только 10 российских легкоатлетов. Двое из них завершили выступления из-за травм — это прыгунья в длину Дарья Клишина и бегун Сергей Шубенков.