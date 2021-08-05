Российские ватерполистки сегодня, 5 августа, сразятся с командой США в рамках полуфинала Летней Олимпиады в Токио.

Старт матча назначен на 9:30 по московскому времени, игра пройдёт на арене «Тацуми Вотер Поло Центр».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

В другом полуфинале друг с другом встретятся сборные Испании и Венгрии, их матч назначен на 13:50 по московскому времени.

В рамках 1/4 финала сборной России удалось обыграть сборную Австралии с результатом 9:8. Сборная США на стадии четвертьфинала разгромила сборную Канады со счетом 16:5.

На групповом этапе сборные России (ОКР) и США встречались друг с другом, тогда верх остался за американками, они победили россиянок со счетом 18:5.