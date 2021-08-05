Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о своём выступлении в квалификации на Олимпиаде в Токио.

Слова Ласицкене цитирует агентство ТАСС. Высоту 1,95 м Ласицкене взяла с третьей попытки.

«Так случилось со мной, значит, должна была пережить этот момент, должна справиться с этим. Хорошо, что финал вечером, а что касается сегодняшнего утра, то со мной всё хорошо, я с утра спокойно размялась», — рассказала спортсменка, отметив, что единственным камнем преткновения была жара, но с ней все как-то справлялись.

«Я не сомневалась в том, что борьба за выход в финал будет длиться до квалификационной высоты. Девочки очень сильные, все готовились к Олимпийским играм и хотят в финал», — подчеркнула Ласицкене.

Финал турнира в прыжках в высоту назначен на 7-е августа.