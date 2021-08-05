Российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина пробилась в финал соревнований по прыжкам с 10-метровой вышки на Летних Олимпийских играх в Токио.

В полуфинале, который стартовал в 4:00 по московскому времени, Тимошинина сумела показать 6-й результат, что позволило ей пройти в финал. Результат Тимошининой — 319,80 баллов по сумме попыток.

Первые два места в полуфинале заняли представительницы Китая — Хунчань Цюань и Юйси Чэнь, в сумме за попытки они набрали более 400 баллов. Третьей с результатом в 342,75 балла стала представительница США Делани Шнелл. Также выше Тимошининой оказались представительница Мексики Габриэла Агундес и прыгунья из Австралии Мелисса Ву.

Финальные соревнования в этом виде стартуют сегодня, 5 августа, в 9:00 по московскому времени.