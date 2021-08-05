Мужская сборная России по волейболу одолела команду Бразилии и прошла в финал Летних Олимпийских игр в Токио 2020.

Игра прошла на стадионе «Ариакэ Арена», заняла четыре партии и завершилась со счётом 3:1 в пользу российских волейболистов.

Первую партию россияне проиграли со счётом 18:25, затем выиграли три партии подряд — 25:21, 26:24, 25:23.

В другом полуфинале мужского волейбольного олимпийского турнира сойдутся сборные Франции и Аргентины. Их игра состоится сегодня, 5 августа, начало назначено на 15:00 по московскому времени. Финал в волейболе будет играться в субботу, 7 августа.

Отметим, женская сборная России по волейболу не смогла пройти дальше четвертьфинала, потому что уступила сборной Бразилии. Игра прошла вчера, 4 августа.