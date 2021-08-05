Российский фигурист, бронзовый призер чемпионата России Марк Кондратюк представил короткую программу на новый сезон на контрольных прокатах в Новогорске.

В новом сезоне фигурист будет выступать под музыку из сериала «Великолепный век. Империя Кёсем». В программу включили три различных музыкальных отрывка.

На контрольных прокатах Кондратюк представил программу с облегченным контентом — прыгнул сольный тройной флип, тройной аксель и сделал ошибку на каскаде с лутцем, сдвоив первый прыжок.

Сегодня, 5 августа, в Новогорске продолжатся представления программ юниоров на новый сезон — на 14:00 запланирован старт показа произвольных программ у юношей.

Марк Кондратюк не получил взрослых этапов Гран-при, однако заявлен на серию Гран-при среди юниоров.