Нападающий «Ред Булл Брагантино» и олимпийской сборной Бразилии Клаудио Родригес, более известный Клаудиньо, перейдет в петербургский «Зенит» после завершения Олимпиады в Токио.

Об этом сообщил журналист Педру Алмейда в своём «Твиттере».

По данным журналиста, в «Зените» заплатят за трансфер игрока 15 миллионов евро. Также клубы договорились между собой, что «Зенит» выплатит бразильской команде 20 процентов от суммы следующей продажи Клаудиньо.

О переходе официально будет объявлено после завершения Летних Олимпийских игр в Токио, поскольку сейчас Клаудиньо занят в сборной Бразилии. Команда вышла в финал мужского футбольного турнира, где сыграет с Испанией.

В прошлом сезоне Клаудиньо принял участие в 35 матчах бразильской Серии А и забил 18 голов.