Российский боксер Глеб Бакши уступил в полуфинальном поединке представителю Бразилии Эберту Соузе и завершил выступления на Летних Олимпийских играх в Токио с бронзовой медалью.

Бакши соревнуется в весовой категории до 75 килограммов. Соуза одержал победу над россиянином раздельным решением судей со счетом 4:1 и вышел в финал, где будет бороться за золото Олимпиады. Его соперником станет боксер из Украины Александр Хижняк.

Выйдя в 1/2 финала турнира в Токио, он гарантировал себе бронзовую олимпийскую медаль. В четвертьфинальном поединке российский боксер победил гаитянина Даррелла Валсента—младшего. Победу Бакши одержал единогласным решением судей.

Напомним, Глеб Бакши является чемпионом мира по боксу среди любителей 2019 года.