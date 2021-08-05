В год столетия московский «Спартак» не изменяет традициям и устраивает «веселье». Пока команда проигрывала «Бенфике» со счётом 0:2 в квалификации Лиги чемпионов, решение об уходе принял спортивный директор Дмитрий Попов.

Это уже второе увольнение из клуба за последние семь дней и, кажется, не последнее. Причём напрямую связанное с действиями Заремы Салиховой — об этом сказал сам Попов.

Кто уволился из «Спартака»?

Медиадиректор Антон Фетисов

Спортивный директор Дмитрий Попов

Кто ещё может уйти?

Глава селекционного отдела Александр Аверьянов (по данным портала «Спорт-Экспресс»)

Зарема выиграла войну со спортивным директором

Уже давно в своём телеграм-канале Зарема Салихова критиковала действия Дмитрия Попова. Он предложил пригласить в клуб Руя Виторию — и после того, как его вариант прошел, Салихова демонстративно вышла из совета директоров клуба. В интервью она очень подробно объясняла, почему Витория не подходит «Спартаку» и какую же ошибку совершили «красно-белые».

Бомбардировка продолжилась в телеграм-канале — конфликты с Поповым возникали по поводу контракта с Джикией, выкупа Виктора Мозеса, поиска кандидатов на проблемные позиции. Последней каплей стала блокировка трансфера аргентинского защитника Гонсало Монтиэля, которого, по словам Попова, не хотел покупать Федун, опираясь на мнение Доменико Тедеско.

«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой«, — заявил Попов. При этом представитель защитника, которого якобы хотел привести Попов, опроверг все слова о договоренностях с «красно-белыми»: никто о Монтиэле не спрашивал, тем более за смехотворные 10 миллионов евро.

Владелец клуба Леонид Федун и гендиректор Евгений Мележиков в один голос заявили, что поступок бывшего спортдира не является мужским. Более того — Мележиков подчеркнул, что не считает, что Зарема Салихова через свой телеграм-канал уволила двоих человек, в клубе просто надо работать и достигать результата.

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, что не за тот клуб болеют Леонид Федун и его супруга.

«А может быть, что Федун и Зарема болеют за «Зенит» или ЦСКА? Иного объяснения происходящему в «Спартаке» найти невозможно!», — сказал Радимов.

Но нужна ли была война «Спартаку»?

Телеграм-канал Заремы оказался довольно серьезной и влиятельной вещью, через который реально можно влиять на дела в клубе. Но методы у супруги Леонида Федуна жесткие и только добавляют нервозности многим сотрудникам «красно-белых». Салихова ведет «Спартак» к самому настоящему катарсису, но какие ещё страдания нужно пройти клубу, чтобы действительно очиститься?

Подобные публичные разборки не идут на пользу «Спартаку». Все происходящее ассоциируется не иначе как с цирком, а не с ведением дел в команде, которая претендует на попадание в групповой этап в Лиге чемпионов и на борьбу за золото чемпионата страны.

Для прохода в следующий этап квалификации Лиги чемпионов «Спартаку» требуется выигрывать у «Бенфики» в Лиссабоне с разницей в три мяча и больше. Это событие столь же невероятно, как и спокойное ведение дел в руководстве клуба.