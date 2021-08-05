В России на четверг, 5 августа, выявлено 23 120 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 379 904. За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 794 человек. 20 370 человек были выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 167,4 млн тестов. 162 509 жителей России скончались от коронавируса, еще 5 700 212 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 3227 человека. В Санкт-Петербурге добавилось 1911 новых случаев, в Московской области — 1287.