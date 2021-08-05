В последние дни Олимпийских игр как обычно разыгрываются медали в исконно русских видах спорта — в пятницу, 6 августа, в борьбу вступают представительницы художественной гимнастики.

В Токио нашим гимнасткам будет труднее обычного — и не только из-за того, что Олимпиада проходит в условиях пандемии коронавируса.

Золото почти в копилке у России или есть конкурентки?

С 2000-го года российские гимнастки никому не отдают золото Олимпийских игр, а на двух последних Олимпиадах россиянки брали и золото, и серебро в индивидуальном многоборье. Все шансы на то, чтобы продолжить эту традицию, однако есть у россиянок достойные конкурентки.

Израильтянка Линой Ашрам брала серебро и бронзу на последних чемпионатах мира в многоборье, а болгарка Боряна Калейн стала серебряным призёром недавнего чемпионата Европы в Варне, обогнав Дину Аверину. Но золото на тех турнирах брали только россиянки — не одна сестра Аверина, так другая.

Другое дело — кто из сестёр Авериных окажется в моменте сильнее, ведь даже насчёт этого нельзя сказать ничего однозначного. На протяжении пятилетнего олимпийского цикла доминировала на ковре Дина, но в 2021-м году она стала третьей на чемпионате России и третьей — на чемпионате Европы в многоборье.

В Рио-де-Жанейро случилась трагедия Яны Кудрявцевой — упавшие булавы лишили её золотой медали, ведь другая россиянка Маргарита Мамун выступила практически безупречно. Фаворитом перед Играми считалась Кудрявцева, но когда в решающий момент у неё что-то не получилось, её подстраховала соотечественница, и золото все равно оказалось у России. Если произойдёт форс-мажор у одной сестры, на помощь придёт другая.

Винер на Олимпиаде не будет

Отягчающим обстоятельством для наших спортсменок может оказаться отсутствие Ирины Винер-Усмановой. Она не смогла поехать в Токио по состоянию здоровья: врачи не разрешили ей отправиться на Олимпиаду после не так давно перенесённого коронавируса, слишком уж долгие перелеты придется переносить — а тренеру уже 73 года.

Сама тренер говорила, что ей работать по мониторам даже удобнее — она видит всех и замечает больше ошибок, однако с точки зрения психологии девочкам помогло бы её присутствие рядом, Ирина Александровна отлично мобилизует гимнасток прямо перед выходом на ковер.

Что говорят сами гимнастки?

После первой тренировки на токийском помосте о впечатлениях рассказала Дина Аверина.

«Я стараюсь не обращать внимания на олимпийские кольца и то, что написано «Токио-2020». Но Ирина Винер говорит: «Посмотрите, вы ждали этого пять лет, это Олимпиада, помните свою цель, к которой вы шли. Не сдавайтесь, осталось чуть-чуть!». Чувствуется, что она тоже переживает, сильно волнуется и всеми силами нас поддерживает», — рассказала Дина.