Российский ходок Василий Мизинов был дисквалифицирован по ходу соревнований на Играх в Токио. Спортсмен выступает в финале ходьбы на дистанции 20 км.

Как стало известно, Мизинов был наказан судьями дважды за фазу полета. Сначала он получил штраф в две минуты, затем был отстранен от соревнований. По мнению судей, россиянин перешел с ходьбы на бег.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве. Всего на счету россиян 15 золотых, 21 серебряная и 19 бронзовых наград.