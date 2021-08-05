Российская велогонщица Дарья Шмелева не смогла выйти в финал турнира в кейрине на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале спортсменка показала четвёртый результат. Для выхода финал соревнований россиянке необходимо было попасть в лидерскую тройку. Утешительный заезд за 7-12 места состоится также сегодня, 5 августа.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.