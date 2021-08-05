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В рамках контрольных прокатов в Новогорске сегодня, 5 августа, стартует произвольная программа юношей. Фигуристы выйдут на лед в 14:00 по московскому времени.

Полный список участников выглядит следующим образом:

Андрей Анисимов

Александр Голубев

Владислав Дикиджи

Федор Зонов

Артем Ковалев

Марк Кондратюк

Глеб Лутфуллин

Иван Попов

Егор Рухин

Кирилл Сарновский

Семен Соловьев

Николай Угожаев

Илья Яблоков

Напомним, короткая программа девушек также состоится сегодня, 5 августа. Старт в 16:00 по московскому времени. Контрольные прокаты завершатся в пятницу.