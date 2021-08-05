Российский велогонщик Денис Дмитриев победи в решающем старте четвертьфинала в спринте на Играх в Токио. Россиянин боролся за выход с представителем Тринидада и Тобаго Николасом Полом.

В первом заезде Дмитриев уступил Полу 0,295 секунды, во втором — 0,268. По итогам второго заезда россиянин подала протест из-за нарушения со стороны соперника, которому позднее было засчитано поражение.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

Денис Дмитриев — бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).