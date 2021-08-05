Российский борец Заурбек Сидаков вышел в финал турнира Олимпийских игр в Токио. В полуфинальной схватке россиянин одолел соперника из Казахстана Данияра Кайсанова со счетом 11-0.

В финале Сидаков встретится с соперником из Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедов. Поединок состоится 6 августа.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.