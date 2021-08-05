В Токио стартует финальный турнир по прыжкам с шестом у женщин. Олимпийскую сборную России в финале представляет легкоатлетка Анжелика Сидорова. Старт состязаний — в 13.00 мск.

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Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.