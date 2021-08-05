Сегодня в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open подопечные Игоря Ларионова встретятся на льду с челябинским «Трактором». Начало матча — 15.00 мск.

Прямая трансляция встречи доступна ниже или по ссылке на сайте Федерации хоккея России:

Накануне олимпийская сборная России разгромно уступила омскому «Авангарду» в первом же матче на предсезонном турнире Sochi Hockey Open в Сочи. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу омичей.

Ранее «Трактор» также встречался с омской командой, где одержал уверенную победу — 6:3.