Российский борец вольного стиля Артур Найфонов стал обладателем бронзовой медали Летних Олимпийских игр в Токио-2020, выиграв схватку за награду у представителя Узбекистана Джавраила Шапиева.

Артур Найфонов соревновался в весовой категории до 86 килограммов, сейчас ему всего 24 года. Из борьбы за золото Олимпиады он выбыл вчера, проиграв схватку представителю Ирану Хасану Ядзани, однако сумел вырвать бронзу в битве за третье место. Счет в противостоянии — 2:0.

Ранее в вольной борьбе Россия взяла золото: в категории до 57 килограммов победу одержал Завур Угуев.

Благодаря медалям Угуева и Найфонова сборная России преодолела отметку в 57 медалей, что уже больше, чем на предыдущих играх — Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.