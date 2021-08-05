Сборная России к этому моменту завоевала на Летних Олимпийских играх в Токио 58 наград, превзойдя результат Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Сегодня, 5 августа, в 13-й день игр российские спортсмены завоевали золото и бронзу в вольной борьбе. Олимпийским чемпионом стал Завур Угуев, а Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль. Затем серебряную медаль завоевала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Таким образом, количество наград в Токио достигло 58. Остается еще три соревновательных дня.

На Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России смогла завоевать 55 медалей, тогда в соревнованиях участвовала лишь одна российская легкоатлетка — Дарья Клишина, остальные не были допущены из-за ситуации с ВФЛА.