Российская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова выиграла серебряную медаль Летних Олимпийских игр в Токио.

На соревнованиях в Токио Анжелика Сидорова взяла первые три отметки с первой попытки — 4,50 м, 4,70 м, 4,80 м, однако затем последовали две неудачные попытки на высоте 4,90 м.

Сидорова перенесла тертью попытку на высоту 4,95 м, однако в ней не смогла долететь до планки и осталась с серебряной медалью.

Олимпийской чемпионкой стала лидер мирового сезона американка Кейти Наджиотт, она взяла высоту 4,90 м со второй попытки. Бронзовая награда Олимпийских игр в Токио — у представительницы Великобритании Холли Брэдшоу. Она не смогла взять высоту 4,90 с трех попыток, а другие попытки у нее были хуже, чем у представительницы России.