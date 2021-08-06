Женская сборная России по гандболу сегодня, 6 августа, сыграет с Норвегией в полуфинале турнира на Летних Олимпийских играх в Токио.

Игра пройдёт на арене «Ёёги Нешнл» в Токио, начало матча назначено на 15:00 по московскому времени.

Отметим, россиянки являются действующими олимпийскими чемпионками по гандболу, женская сборная Норвегии была бронзовым призёром тех игр, а в 2020-м году выиграла чемпионат Европы. На играх в Рио-2016 Россия обыграла Норвегию со счетом 38:37.

За выход в полуфинал сборная России сражалась с командой Черногории, россиянки одержали победу со счетом 32:26.

В другом полуфинале друг с другом сыграют сборные Франции и Швеции. Их матч состоится в 11:00 по московскому времени.