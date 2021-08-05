Петербургский «Зенит» в ближайшее время подпишет контракт с белорусским голкипером Павлом Павлюченко.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Ранее Павлюченко выступал за белорусский «Рух» из Бреста, а также за брестское «Динамо». В 2020-м году «Рух» стал 8-м в своем дебютном сезоне в Высшей лиге Белоруссии.

Как стало известно СМИ, Павлюченко уже прибыл в расположение петербургского клуба, чтобы пройти медосмотр. Сейчас футболисту 23 года.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Белоруссии по футболу Павел Павлюченко провёл 18 игр за «Рух», пропустив в них всего 12 мячей.

Ранее «Зенит» покинул голкипер Андрей Лунев, и в клубе начали искать ему замену. Новым клубом Лунева стал леверкузенский «Байер».