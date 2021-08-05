Женская сборная России по водному поло узнала соперника по матчу за бронзу турнира на Летних Олимпийских играх в Токио.

В другом полуфинале сборная Испании обыграла команду Венгрии и сумела пройти в финал турнира. Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу испанских ватерполисток. Сборная России также уступила в полуфинале, проиграв сборной США со счетом 15:11.

Таким образом, россиянкам предстоит биться за бронзу Олимпиады в Токио с представительницами Венгрии. Игра состоится в субботу, 7 августа. Начало матча назначено на 7:40 по московскому времени.

В финале за золото друг с другом будут бороться сборные США и Испании. Игра также состоится в субботу, 7 августа, но немного позднее — в 10:30 по московскому времени.