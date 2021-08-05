Бывший футболист сборной Германии, «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак потерял сына в ДТП.

Как сообщает издание The Mirror, 18-летний Эмилио Баллак погиб в результате аварии в Португалии. Это произошло в ночь со среды на четверг. Детали аварии не разглашаются, однако известно, что Баллак-младший управлял квадроциклом.

Михаэль Баллак никаких комментариев по поводу гибели сына пока не давал. В браке с Симоной Ламбо у них также родились сыновья Луис и Йорди.

Сейчас Михаэлю Баллаку 44 года, он завершил спортивную карьеру девять лет назад. За время своих выступлений он стал серебряным призёром чемпионатов мира и Европы, становился чемпионом Германии и Англии.