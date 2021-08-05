Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о причинах пропуска второго сезона подряд.

«Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить», — заявила Медведева в интервью «Матч ТВ».

Фигуристка подчеркнула, что планы касательно своей спортивной карьеры она будет строить в конце 2021 года. «Поживем — увидим», — добавила Медведева.

Напомним, сезон-2020/21 Медведева пропустила из-за того, что долго восстанавливалась от травмы спины, а затем подхватила коронавирус. Она выступила только на контрольных прокатах в сентябре 2020 года, после чего вернулась в группу Этери Тутберидзе.