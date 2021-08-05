Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Заур Угуев рассказал об укусах соперника в финальной схватке олимпийского турнира с индусом Кумаром Рави.

Слова Угуева цитирует портал «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что пока не чувствует эмоций, поскольку долго шел к этой медали. «Во время поединка, когда я взял его за голову, он хотел укусить меня за пальцы или что-то в этом роде. Но это мелочи, ерунда. Я сказал судье, что он кусается, показал кровь на руке», — отметил борец.

По словам Угуева, перед финалом он настраивался исключительно на победу и приехал на Олимпиаду только ради золотой медали. «Семья всегда меня поддерживает, все ради них», — сказал Угуев.

Напомним, Заур Угуев выиграл золото в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.