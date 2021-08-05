Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева ответила на вопросы блиц-интервью, с кем бы из мира фигурного катания она занялась разными делами.

В интервью «Матч ТВ» Медведева отметила, что в разведку могла бы пойти со своим врачом, а благотворительный фонд открыла бы с Джейсоном Брауном.

«Спасать мир от зла мы пошли бы с Кейтлин Уивер. Открывать кофейню будем с Аленой Косторной Прыгнуть с парашютом? С Сашей Трусовой — она бесстрашная», — отметила Медведева.

Напомним, сейчас Евгения Медведева занята в спектакле «Анна Каренина» Ильи Авербуха в Сочи. Она исполняет роль Кити Щербацкой и катается в паре с Александром Энбертом (Константин Левин). Показы шоу будут проходить до середины сентября.