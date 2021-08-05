В Сочи на арене «Шайба» состоится встреча в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open между питерским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Начало матча – 19.30 мск.

Прямая трансляция игры доступна по ссылке здесь.

Ранее на турнире СКА встречался с «Сочи», одолев соперника всухую – итоговый счет матча составил 3:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга.

Для уральской команды игра станет второй по счету на турнире в Сочи. Ранее подопечные Билла Питерса обыграли все тех же хозяев турнира – «Сочи», со счетом 2:3ОТ.В Сочи на арене «Шайба» состоится встреча в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open между питерским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Начало матча – 19.30 мск.