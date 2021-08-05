Российские игроки в пляжный волейбол Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал олимпийского турнира в Токио. В полуфинале россияне обыграли соперников из Катара Самба/Тиджан со счетом 2:0 (21:19, 21:17).

В финале турнира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский сразятся за золотые медали Олимпийских игр с парой из Норвегии — Мол /Серум.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.