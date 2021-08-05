Футбольный агент нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса (Клаудиньо) подтвердил информацию о переговорах бразильского клуба с санкт-петербургским «Зенитом».

«Сейчас между клубами ведется диалог по переходу Клаудиньо», — цитирует агента Sport24.

Напомним, Клаудио Родригес начинал карьеру в «Коринтиансе». В 2019 году футболист перешел в «Ред Булл Брагантино». На данный момент Клаудиньо вызван в олимпийскую сборную Бразилии. По оценке инсайдеров, «Зенит» готов заплатить за форварда 15 млн евро.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, где отметился 18 голами и шестью результативными передачами.