Футбольный агент нападающего «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригеса (Клаудиньо) подтвердил информацию о переговорах бразильского клуба с санкт-петербургским «Зенитом».
«Сейчас между клубами ведется диалог по переходу Клаудиньо», — цитирует агента Sport24.
Напомним, Клаудио Родригес начинал карьеру в «Коринтиансе». В 2019 году футболист перешел в «Ред Булл Брагантино». На данный момент Клаудиньо вызван в олимпийскую сборную Бразилии. По оценке инсайдеров, «Зенит» готов заплатить за форварда 15 млн евро.
СМИ: Клаудиньо перейдет в «Зенит» за 15 млн евро после Олимпиады в Токио
В прошедшем сезоне футболист принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, где отметился 18 голами и шестью результативными передачами.
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