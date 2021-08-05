Мужская сборная России по волейболу узнала соперника в финальной встрече турнира Олимпийских игр в Токио. Бороться за золотые медали Игр россияне будут с представителями Франции.

Ранее сборная Франции вышла в финал соревнований, в полуфинале обыграв аргентинскую команду со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:22). Матч за бронзу Олимпиады и финал турнира состоятся в субботу, 7 августа.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.