Олимпийская сборная России всухую уступила челябинскому «Трактору» во втором матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Шайбами в ворота Дмитрия Николаева отметились Виталий Абрамов, Лукаш Седлак, Владимир ткачев и Никита Тертышный.

Накануне олимпийская сборная России разгромно уступила омскому «Авангарду» в первом же матче на предсезонном турнире Sochi Hockey Open в Сочи. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу омичей.

Ранее «Трактор» также встречался с омской командой, где одержал уверенную победу — 6:3.