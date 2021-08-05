Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла время начала двух матчей казанского «Рубина». Игры казанцев с самарским клубом «Крылья Советов» и подмосковными «Химками» в четвертом и пятом турах чемпионата России по футболу состоятся в 20.00 мск. Ранее встречи должны были начаться в 17.30 мск.

Сообщается, что перенес обоих матчей связан с участием казанского клуба в квалификации Лиги конференций.

Матч между «Рубином» и «Крыльями Советов» пройдет в Казани 15 августа, с «Химками» — на выезде 22 августа.

Напомним, ранее стало известно, что РФС просил перенести часть матчей шестого тура РПЛ на поздний срок из-за отборочных матчей сборной России по футболу к ЧМ-2022 в Катаре.