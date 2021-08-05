Павлюченко будет играть в «Зените». Болельщики со стажем, возможно, уже удивились и начали подсчитывать, сколько же лет сейчас бронзовому призёру Евро-2020. Можете не считать: Роману 39, и он всё ещё играет за «Знамя» во втором дивизионе. В «Зените» появится его однофамилец Павел из Белоруссии.

Кажется, чемпион России решил одну трансферную проблему в летнее окно. Пока «Невский спорт» сватал в Санкт-Петербург финна Лукаша Градецки, а СМИ целых два месяца отправляли в Северную столицу Юрия Дюпина, замена Андрею Лунёву внезапно нашлась в Белоруссии. В ближайшее время петербуржцы должны подписать 23-летнего Павла Павлюченко из белорусского «Руха». Сейчас голкипер находится в Санкт-Петербурге на просмотре.

У «Зенита» освободилась вакантная позиция восьмого легионера после ухода Себастьяна Дриусси в «Остин», но Павлюченко это не касается: футболисты из стран ЕАЭС не считаются в России легионерами, так что белорусский игрок в России на таких же правах, что и россиянин, армянин, киргиз или казах.

Кажется, этот трансфер – месседж Сергея Семака Михаилу Кержакову. Впервые за долгие годы «Зенит» делает ставку строго на одного голкипера. Кажется, последний раз такое было в 2002 году, когда за Вячеславом Малафеевым были чистые резервисты. Позднее был дуэт Малафеев-Чонтофальски, потом Малафеев-Жевнов, Лодыгин-Малафеев, Лодыгин-Лунёв, наконец Лунёв-Кержаков.

Кержаков заслужил свой шанс отношением к футболу и к «Зениту». Младший брат легенды Александра Кержакова долгие годы был в клубе на правах «бедного родственника». Сперва мыкался по третьесортным арендам, доказывал свою состоятельность в аутсайдерах «Волге» и «Анжи», получил новый шанс в «Зените», где поначалу числился третьим вратарём. Однако сперва пересидел Лодыгина, а затем вытеснил из состава Лунёва и дождался его ухода. Откровенных ляпов Кержаков не совершал, в штрафной не пожарил, так что в новый сезон голкипер наконец-то вступил в роли чистого первого номера в возрасте 34 лет.

Очевидно, что Павлюченко приобретается не как основной вратарь, а как голкипер «на вырост». Не исключено, что в ближайшем будущем он вообще отправится набираться игровой практики обратно в Белоруссию, либо в условный «Оренбург». Впрочем, однозначно говорить об этом было бы опрометчиво.

Павлюченко для своих 23 лет уже достаточной опытный голкипер. Уже в 18 лет он заиграл за основу «Днепра» во второй по силе белорусской лиге и вытащил команду в высший дивизион. «Днепр» стал вторым в дивизионе по пропущенным мячам, перед стартом в высшей лиге, зимой 2017 года, потерял основного голкипера. 18-летний вундеркинд перешёл в в грозное брестское «Динамо», строившее амбициозные планы, «сбросить с насеста» БАТЭ. Уже в сезоне-2017/18 Павлюченко выиграл с «Динамо» Кубок Белоруссии и дебютировал в еврокубках и сборной страны в 20 лет. А в 2019-м брестская команда наконец-то смогла прервать многолетнюю гегемонию БАТЭ и завоевала чемпионский титул. Правда, вклад Павлюченко в успех был опосредованным: в чемпионском сезоне он провёл за «Динамо» только 4 матча, в которых пропустил 4 мяча. Основным был Александр Гутор, которого российские болельщики могут помнить по сезону в «Оренбурге».

В 2020-м Гутор ушёл в солигорский «Шахтёр», и Павлюченко стал получать больше игровой практики, чередуясь в воротах с Сергеем Игнатовичем. Впрочем, Игнатович эту борьбу выиграл, и в начале 2021 года Павлюченко перешёл за практикой в другой клуб из Бреста – «Рух».

Этот сезон стал для Павлюченко прорывным. Он закрепился в основе «Руха», пропустил всего 12 голов в 18 матчах и сделал целых 12 «сухарей». По пропущенным голам «Рух» уступает лишь «Шахтёру», где ворота защищает старый знакомый Павлюченко Гутор. Он же остаётся основным и в сборной Белоруссии, Павлюченко окончательно выбился на позицию номера два. Однако ему всего 23, а Гутору уже 32. Вполне возможно, в лице молодого голкипера «Зенит» получил толковую инвестицию в будущее на годы вперёд. Но пока – верим в Кержакова!