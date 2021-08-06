Сегодня, 6 августа, «Уфа» примет в гостях московский «Локомотив». Встреча пройдет на Центральном стадионе Уфы. Начало матча – 17.00 мск.

Главным арбитром матча назначен Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия). В качестве ассистентов выступят Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия) и Андрей Образко (Ставрополь, Россия). Резервный арбитр встречи — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия).

В прошедших турах нового сезона РПЛ «Уфа» встречалась с московскими клубами «Динамо»(2:3) и ЦСКА (1:0). Оба матча остались за соперниками уфимской команды.

У «Локомотива» дела обстоят лучше. В прошедших двух турах москвичи одолели тульский «Арсенал» (3:1) и московский ЦСКА (2:1).