Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская резко прокомментировала новости об уходе спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова из клуба.

«Зарема уволила Попова? Зарема — пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь», — сказала она.

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Попов заявил желании покинуть московский «Спартак» после давления со стороны супруги президента клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. Попов отметил, что он «за место не держится» и не желает «быть терпилой».