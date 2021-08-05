Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин, который сейчас выступает в аренде за шведский клуб «Юргорден», был успешно прооперирован. Об этом сообщает официальный сайт хирурга-ортопеда Лассе Леймпайненом.

В скором времени футболист должен приступить к реабилитации. По оценкам врачей, Васютин вернется на поле следующей осенью.

Напомним, в одном из матчей за шведский клуб вратарь получил серьезное повреждение и был экстренно прооперирован в Финляндии. О характере травмы не сообщалось.

Александр Васютин – воспитанник «Зенита». Футболист перешел из «Зенита» в «Юргорден» на правах аренды с правом выкупа шведским клубом в сезоне 2020/2021. Контракт вратаря с санкт-петербургским клубом действует до 30 июня 2023 года.