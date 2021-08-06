Сегодня, 6 августа, в Сочи пройдет два матча предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Челябинский «Трактор» встретится с уральцами из «Автомобилиста». Начало матча – 15.00 мск.

Олимпийская сборная России по хоккею в третьем матче турнира попытается обыграть хозяев – «Сочи». Начало встречи – 19.30 мск.

Ранее Олимпийская сборная России всухую уступила «Трактору» во втором матче турнира Sochi Hockey Open со счетом 4:0 и «Авангарду» со счетом 5:1. «Трактор» является фаворитом турнира – на счету челябинцев две победы в турнире, одна из которых над «Авангардом» (6:3) на старте соревнований.

На счету «Сочи» пока ни одной победы в двух прошедших матчах.