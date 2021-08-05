Сборная России продолжает выступления на Олимпийских играх в Токио. 5 августа россияне завоевали по две золотые и две бронзовые медали в состязаниях боксёров и борцов, а также взяли первую медаль в лёгкой атлетике.

Бокс

Альберт Батыргазиев завоевал золото в весе до 57 кг, победив американца Дюка Рагана (3:2).

Глеб Бакши взял бронзу в весе до 75 кг, проиграв в полуфинале Хеберту Соузе из Бразилии (1:4).

Вольная борьба

Завур Угуев выиграл соревнования в весе до 57 кг, одолев Равви Кумара из Индии (7:4).

Артур Найфонов стал бронзовым призёром в весе до 86 кг, победив Джавраила Шапиева из Узбекистана (2:0).

Лёгкая атлетика

Анжелика Сидорова стала серебряным призёром в прыжках с шестом (4,85), уступив американке Кэти Нэйджотт (4,90).

Остальные результаты:

Велоспорт

Денис Дмитриев выиграл у тринидадца Николаса Пола четвертьфинальный заезд в одиночном спринте. В полуфинале он сразится с Джефри Хогландом из Нидерландов.

Дарья Шмелёва не смогла выйти в финал А в кейрине и стала четвёртой в финале Б (общее десятое место).

Водное поло

Женская сборная России уступила США в полуфинальном матче – 11:15 (3:2, 7:6, 9:11, 11:15).

Волейбол

Мужская сборная России вышла в финал, победив в полуфинале Бразилию – 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Вольная борьба

Заурбек Сидаков победил казахстанца Данияра Кайсанова (11:0) и пробился в финал в весе до 74 кг.

Валерия Коблова проиграла болгарке Эвелине Николовой в поединке за третье место в весе до 57 кг (0:5).

Сергей Козырев вылетел в 1/8 финала в весе до 125 кг, уступив китайцу Дэн Чживэю (1:4).

Ольга Хорошавцева завершила борьбу в весе до 53 кг на стадии 1/8 финала, проиграв американке Джаккаре Винчестер (4:7).

Гребля на байдарках и каноэ

Евгений Луканцов стал четвёртым в финале Б на 200-метровке на байдарке-одиночке (36,369) и занял итоговое 12-е место.

Максим Спесивцев и Роман Аношкин выиграли финал Б на 1000 м на байдарке-двойке (3:19.680) и стали девятыми в итоговой таблице.

Олеся Романенко заняла седьмое место в гребле на каное-одиночке на 200-метровке (47,777).

Светлана Черниговская стала последней в своей полуфинальной восьмёрке в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 м (1:56.066).

Лёгкая атлетика

Мария Ласицкене заняла седьмое место в своей квалификационной группе в прыжках в высоту и пробилась в финал (1,95).

Илья Шкуренёв занял восьмое место в десятиборье (8413 очков).

Ходок Василий Мизинов был дисквалифицирован за нарушение техники ходьбы на дистанции 20 км.

Плавание

Кирилл Абросимов занял 19-е место на 10-километровой дистанции на открытой воде (1:54.29,3).

Пляжный волейбол

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили катарцев Юнуса Шерифа и Тиджана Ахмеда и прошли в финал (21:19, 21:17). Их соперниками станут норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сорум.

Прыжки в воду

Юлия Тимошина заняла 11-е место в прыжках в воду с 10-метровой вышки (263,00).

Современное пятиборье

Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина занимают четвёртое и 31-е место соответственно после фехтования (238 и 184 очка соответственно).

Александр Лифанов занимает второе место после фехтования (250 очков).