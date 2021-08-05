В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде в Токио будет разыграно 23 комплекта медалей. Российские спортсмены поборются за медали в боксе, лёгкой атлетике, велоспорте, вольной борьбе и современном пятиборье.

Полный список финалов 6 августа выглядит следующим образом

23:30 лёгкая атлетика, мужчины, ходьба на 50 км

4:00 пляжный волейбол, женщины, за 3-е место

5:00 настольный теннис, мужчины, парный разряд, за 3-е место, Корея – Япония

5:30 пляжный волейбол, женщины, финал

8:00 бокс, женщины, до 75 кг, полуфинал, Зенфира Магомедалиева – Ли Цзянь (Китай)

8:32 бокс, мужчины, до 63 кг, полуфиналы

9:05 бокс, мужчины, до 91 кг, финал Муслим Гаджимагомедов – Хулио ла Крус (Куба)

10:30 лёгкая атлетика, женщины, ходьба на 20 км (Эльвира Хасанова)

11:15 велоспорт, женщины, мэдисон (Гульназ Хатунцева/Мария Новолодская)

12:00 футбол, мужчины, за 3-е место, Мексика – Япония

12:35 велоспорт, мужчины, индивидуальный спринт, за 3-е место и финал (Денис Дмитриев в полуфинале)

13:30 настольный теннис, мужчины, парный разряд, финал, Китай – Германия

13:30 вольная борьба, мужчины, до 74 кг, за 3-е место и финал (Заурбек Сидаков – Магомед Каджимагомедов, Белоруссия)

13:30 вольная борьба, мужчины, до 125 кг, за 3-е место и финал

13:30 современное пятиборье, женщины, лазер-ран (Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина)

13:30 карате, мужчины, ката, за 3-е место и финал

14:05 карате, женщины, кумите, до 61 кг, полуфиналы и финал

14:22 карате, мужчины, кумите, до 75 кг, полуфиналы и финал

14:50 лёгкая атлетика, женщины, метание копья

14:55 вольная борьба, женщины, до 53 кг, за 3-е место и финал

15:00 футбол, женщины, финал, Швеция – Канада

15:00 лёгкая атлетика, мужчины, 5000 м

15:10 спортивное скалолазание, женщины, на трудность

15:35 лёгкая атлетика, женщины, 400 м

15:40 лёгкая атлетика, женщины, 1500 м

16:30 лёгкая атлетика, женщины, эстафета 4×100 м

16:50 лёгкая атлетика, мужчины, эстафета 4×100 м

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