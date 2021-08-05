На сочинском стадионе «Фишт» стартовал первый матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций между «Сочи» и сербским «Партизаном». Встречу обслуживает молдавский судья Димитру Мунтян. Команды вышли на игру в следующих составах:

«Сочи»: Заболотный — Маргасов, Барач, Родриго, Прохин, Терехов — Попов, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров — Дуганджич.

«Партизан»: Попович — Живкович, Вуячич, Саниджанин, Урошевич — Шчекич, Натхо, Зделар — Маркович, Гомеш, Пантич.

Во втором раунде дебютного розыгрыша Лиги конференций «Сочи» обыграл азербайджанский «Кешлы» — 3:0, 4:2. «Партизан» в двух играх оказался сильнее «Дунайски Стреды» из Словакии. Ответная игра между командами состоится 12 августа в Белграде. В случае выхода в четвёртый раунд «Сочи» встретится с «Олимпией» из Словении или «Санта-Кларой» из Португалии.

Напомним, что на данной стадии борьбу в Лиге конференций начинает ещё и «Рубин». Казанцам сегодня предстоит выездная встреча с «Ракувом» из Польши, начало — в 22:00 по Москве.