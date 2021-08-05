«Спартак» отказался от покупки правого защитника, утверждает mockva.ru со ссылкой на «Евро-футбол». Ранее красно-белые проявляли интерес к ряду футболистов правого фланга обороны, последним в прессе появлялось имя Йосипа Юрановича из «Легии». Сделку затрудняло то, что «Спартак» не мог освободить место для легионера, поскольку все восемь позиций уже заняты.

Накануне спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов со скандалом покинул клуб. Одной из причин стал отказ владельца красно-белых Леонида Федуна покупать за 10 миллионов евро правого защитника «Ривел Плейта» Гонсало Монтиэля.

На правом фланге обороны у красно-белых сейчас играют Николай Рассказов, который провёл все три официальных игры в нынешнем сезоне, и 37-летний ветеран Андрей Ещенко.