Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Интере», утверждает La Gazzetta dello Sport. Форвард сборной Ирана входит в число кандидатов на возможную замену Ромелу Лукаку. Лидер атак «Интера» и сборной Бельгии может вернуться в «Челси». Лондонцы предлагают за него порядка 120 миллионов евро.

Отмечается, что главным кандидатом на замену Лукаку считается Душан Влахович из «Фиорентины», который оценивается в 60 миллионов. Азмун входит в список кандидатов, наряду с Дуваном Сапатой из «Аталанты», Лукой Йовичем из «Реала» и игроками «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой и Джакомо Распадори.

Азмун начал сезон-2021/22 тремя голами в трёх матчах. 26-летний футболист отличался в игре за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0), а также в двух стартовых турах чемпионата страны против «Химок» (3:1) и «Ростова» (4:2). В прошлом сезоне он с 19 голами стал вторым бомбардиром РПЛ, уступив одноклубнику Артёму Дзюбе (20).

Ранее сообщалось, что Азмуном интересуется «Байер», но сделка не состоялась из-за высокой цены на нападающего.