В пятницу, 6 августа российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. За медали поборются боксёры, легкоатлетка, велогонщики, борец и пятиборки. Кроме того, в предварительном раунде выступят художественные гимнастки и сборная по синхронному плаванию.

Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):

3:30 гребля, мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м, квалификация (Виктор Мелантьев, Владислав Чеботарь)

5:34 гребля, мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м, 1/4 финала

4:30 гребля, женщины, байдарка-четвёрка 500 м, квалификация (сборная России)

6:05 гребля, женщины, байдарка-четвёрка 500 м, 1/4 финала

4:44 гребля, мужчины, байдарка-четвёрка 500 м, квалификация (сборная России)

6:12 гребля, мужчины, байдарка-четвёрка 500 м, 1/4 финала

5:30 вольная борьба, мужчины, до 65 кг, 1/8 финала и 1/4 финала, Гаджимурад Рашидов – Вазген Теванян (Армения)

5:30 вольная борьба, женщины, до 50 кг, 1/8 финала и 1/4 финала, Стальвира Оршуш

5:30 вольная борьба, мужчины, до 97 кг, 1/8 финала и 1/4 финала, Абдулрашид Садулаев – Шариф Шарифов (Азербайджан)

8:00 бокс, женщины, до 75 кг, полуфинал, Зенфира Магомедалиева – Ли Цзянь (Китай)

8:30 современное пятиборье, женщины, плавание 200 м вольным стилем (Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина)

9:45 современное пятиборье, женщины, фехтование, бонусный раунд

11:15 современное пятиборье, женщины, выездка

13:30 современное пятиборье, женщины, лазер-ран

8:50 художественная гимнастика, женщины, индивидуальное первенство, предварительный раунд (Арина Аверина, Дина Аверина)

9:00 прыжки в воду, мужчины, вышка 10 м (Виктор Минибаев)

9:05 бокс, мужчины, до 91 кг, финал, Муслим Гаджимагомедов – Хулио ла Крус (Куба)

9:30 велотрек, женщины, спринт, квалификация (Анастасия Войнова, Дарья Шмелёва)

10:16 велотрек, женщины, спринт, 1/32 финала

12:06 велотрек, женщины, спринт, 1/16 финала

10:10 велотрек, мужчины, индивидуальный спринт, 1/2 финала (Денис Дмитриев)

12:00 велотрек, мужчины, индивидуальный спринт, за 3-е место и финал

10:30 лёгкая атлетика, женщины, ходьба на 20 км (Эльвира Хасанова)

11:15 велотрек, женщины, мэдисон (Гульназ Хатунцева/Мария Новолодская)

13:30 синхронное плавание, команда, техническая программа (сборная России)

13:30 вольная борьба, мужчины, до 74 кг, финал, Заурбек Сидаков – Магомед Каджимагомедов (Белоруссия)

15:00 гандбол, женщины, 1/2 финала, Россия – Норвегия

Время начала соревнований может быть изменено