Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщает журналист Максим Фридман в Телеграм-канале. На данный момент стороны продолжают торги. Отмечается, что форвард оценивается до 18 миллионов евро.

Об интересе «Зенита» к Лаборду сообщалось ещё в апреле, сам 27-летний форвард говорил, что не против продолжить карьеру в «Зените». Сообщалось, что чемпионы России готовы поднять ему зарплату в три с половиной раза поднять ему зарплату: с 720 тысяч евро в год до 2,5 миллиона. Агентом футболиста является Кристоф Ютто, который также представляет интересы главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

В минувшем сезоне Лаборд провел 43 матча за «Монпелье» во всех турнирах и забил 18 голов. На его счету также 8 результативных передач. В Лиге 1 «Монпелье» финишировал на 8-м месте, не пробившись в еврокубки. Он также дошел до полуфинала Кубка Франции, где уступил в серии пенальти будущему победителю «ПСЖ».